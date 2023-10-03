باحث سياسي: نتابع على مدار الساعة المقالات التي تتحدث عن مصر بالخارج ونحللها

قال أندروا ألبيير شوقي، باحث سياسي في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إنه يعمل داخل المركز منذ 2017 منذ وقت تخرجه من كلية اقتصاد وعلوم سياسية، وتم اختياره للعمل داخل لأنه كان من أوائل الطلبة في هذا الوقت، ومن وقت عمله داخل المركز تعلم كثيرا البحث الأكاديمي وكيفية العمل على البحوث والدراسات، والعمل يتجزأ ما بين العلوم السياسية والاجتماعية، وبالإضافة للأشياء التي يتم رصدها للشارع المصري.

التركيز في الفترة الأخيرة على كل القطاعات اللي تتحدث عن مصر

وأضاف شوقي خلال لقائه ببرنامج «من العاصمة» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه تم التركيز في الفترة الأخيرة على كل القطاعات التي تتحدث عن مصر، «مكلفين يوميًا على مدار الساعة أننا نبحث عن المقالات التي تتحدث عن مصر، ويتم رصدها والعمل على تحليلها ويتم تحويلها لصانع القرار».

حصلنا على تدريبات قوية كانت آخرها العمل على النشر الدولي

ولفت إلى أن الباحثين بمركز المعلومات حصلوا على تدريبات قوية كانت آخرها العمل على النشر الدولي، والتي تحتاج إلى تركيز في وقت العمل عليها، وكيفية التحليل على بعض الأشياء لأنها مليئة بالإحصائيات والأرقام والبرامج، مؤكدا أنه مع مرور الوقت يحدث تطورا في المهارات الخاصة، «الباحث لو معرفش يطور من نفسه ومجهوداته هيفضل دائما يواجه مشكلات».