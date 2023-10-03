سامي عبدالراضي: ما حدث في مصر قبل 30 يونيو مرعب.. والقضاء على الإرهاب إنجاز عظيم

قال الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة الوطن، إنّ ما حدث في مصر قبل وبعد ثورة 30 يونيو شيء مخيف ومرعب، متابعا: «كنا نرى أكثر من تفجير في اليوم الواحد وإرهابا في كل الأماكن والمدن بمصر، مثل القاهرة والجيزة والدلتا واستهداف الكنائس والمساجد والمدنيين».

وأضاف عبدالراضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، أنّ سيناء كانت المكان الرئيسي لـ الإرهاب، لكن رجال الجيش والشرطة نجحوا في مواجهته.

وتابع الكاتب الصحفي، أنّ الدولة المصرية تعافت وتصدت للإرهاب، ولم يعد هناك نقطة دم واحدة في الشارع لمدني أو رجل جيش أو رجل شرطة، أو حتى استهداف لمنشأة، ما يعد إنجازا عظيما، موضحًا: «كنا نذرف الدموع ونحن نغطي أحداث كرداسة، وأيضا وقت اغتيال النائب العام واستهداف موكب وزير الداخلية».

وأكد عبدالراضي، أنّ الدولة نجحت في مواجهة الإرهاب بقوة وتخطيط ومنهج، تضمن العمل باحترافية شديدة والتعاون الوثيق بين الجيش والشرطة.

وأوضح الكاتب الصحفي، أنّ الدولة نجحت في تفكيك الخلايا الإرهابية التي كانت موجودة في محافظات القاهرة والجيزة وسيناء، ويجب توعية الأجيال الجديدة بما شهدته مصر من أزمات ونجحت في مواجهتها بمنتهى الحسم والشدة.

وتابع مدير تحرير جريدة الوطن، أنّ مسلسل الاختيار بأجزاءه الثلاث، قدّم تأريخا لفترة مهمة في حياة المصريين، نجحت فيها الدولة في مواجهة الإرهاب والقضاء عليه واجتثاثه من جذوره.