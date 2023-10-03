أول تعليق من منى زكي عن مشاركتها في أسبوع الموضة: تجربة غير عادية

أعربت الفنانة منى زكي عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في أسبوع الموضة للأزياء المقام في باريس، بعدما تفاعل رواد منصّات التواصل الاجتماعي مع إطلالتها بشكل كبير، وانتشار مقطع فيديو لمشاركتها.

منى زكي تعلق على مشاركتها في أسبوع الموضة

وشاركت الفنانة منى زكي جمهورها بالفيديو الذي ظهرت فيه أثناء عرض الأزياء في أسبوع الموضة بباريس، عبر صفحتها الخاصة على «إنستجرام»، وعلّقت عليه قائلة: «كانت تجربة غير عادية.. مشاركة المسرح مع كل هؤلاء النساء والرجال الرائعين».

كانت الفنانة منى زكي شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل تحت الوصاية الذي جاء ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 15 حلقة وحققت نجاح كبير من خلاله وشاركت فيه بجانب عدد كبير من الفنانين منهم دياب ومها نصار ورشدي الشامي وعلى الطيب وأحمد خالد صالح، والطفل عمر الشريف وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، لكنها لم تحدد موقفها بعد من مشاركتها في رمضان 2024.