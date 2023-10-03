إطلاق نار داخل مركز تسوق في تايلاند.. منفذ الهجوم عمره 14 سنة

أعلنت أجهزة الطوارئ في تايلاند مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في حادث إطلاق نار، ووقع الحادث في مركز تسوق في العاصمة بانكوك، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

بدوره، أكد يوتانا سريتانان مدير مركز إيراوان للطوارئ هذه الحصيلة للصحفيين، وتم اعتقال المهاجم الذي يصل عمره إلى 14 سنة فقط بحسب بيان صادر عن الشرطة التايلاندية التي عملت على إخلاء المكان.

هروب الحشود وسط إطلاق النيران

وغادرت حشود من المركز التجاري بمجرد وقوع الحادثة وأظهرت مقاطع مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصًا يركضون خارج المركز.

تعليق هيئة الإذاعة التايلاندية

وذكرت هيئة الإذاعة التايلاندية العامة أنه تم سماع أصوات تشبه طلقات الرصاص من الخارج دون ذكر تفاصيل إضافية.

يشار إلى أن حوادث إطلاق النار شائعة في بعض الدول ومنها الولايات المتحدة الأمريكية التي تسهل حمل السلاح للأفراد.