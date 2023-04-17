الانتهاء من رصف طريق «الحادثة- أبو الغيط» في القناطر الخيرية مايو المقبل

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، جولة ميدانية لمتابعة أعمال رصف وتطوير طريق «الحادثة – أبو الغيط» وطريق ترعة الباسوسيه بالقناطر الخيرية، للوقوف علي نسب التنفيذ الدقيقة وتسريع منظومة العمل بمدينة القناطر الخيرية، وذلك ضمن جولات المحافظ المكثفة لمتابعة كافة المشروعات القومية والخدمية التي تُنفذ علي أرض الواقع ومتابعة أعمال التطوير ميدانياً للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية والتأكُد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المُتبعة ومعايير الجودة المحددة.

أعمال رصف وتطوير طريق «الحادثة- أبوالغيط»

وبدء محافظ القليوبية جولته بمتابعة أعمال رصف وتطوير طريق «الحادثة- أبوالغيط» في القناطر الخيرية، والذي يتم تحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية، ويبلُغ طول الطريق بالكامل إلي 6 كيلو متر ومتوسط عرض الطريق ما بين 16 متر وحتى 18.5 متر والذى يبدأ من ميدان السلام «كوبرى الحادثة» وحتى نزلة الدائري بباسوس، مُقسم إلي قطاعين القطاع الأول ضمن خطة رد الشئ لأصله، والقطاع الثاني ضمن الخطة الإستثمارية 2023 وقد تم الإنتهاء من رصف 3كم بالطبقة الأولى(الرابطه) وجاري التجهيز للطبقة السطحية النهائية، وتم رصف 1كم بالطبقة السطحية النهائية، ويتبقى ٢كم وجاري الإنتهاء منهم، كذلك جاري الإنتهاء من تركيب بلاط الإنترلوك على الأرصفة الجانبية.

طريق أبو الغيط من الطُرق الرئيسية والحيوية

ومن الجدير بالذكر أن طريق أبو الغيط يُعد من الطُرق الرئيسية والحيوية إذ أنه يخدم القادمين من ثلاث محافظات هي القاهرة والمنوفية والجيزة، وقد أصدر «الهجان» تعليماته أثناء جولته بضغط الأعمال والإنتهاء من الطريق بالكامل في مدة أقصاها شهر مايو القادم، مشيراً إلى أهمية المتابعة الميدانية لكافة المشروعات بنطاق المحافظة للوصول لأعلى معُدلات الإنجاز ونهو الأعمال في مُدتها المُقرره.