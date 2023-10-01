حملات تموينية لضبط الأسعار والقضاء على السوق السوداء بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة تموينية مكبرة على الأسواق، لضبط السلع غير المصرح بتداولها قبل بيعها في السواق السوداء، أسفرت عن ضبط تروسيكل محمل بكمية من الأسمدة الزراعية الخاصة بوزارة الزراعة، والمحظور بيعها أو تداولها خارج الجمعيات الزراعية، وذلك قبل بيعها في السوق السوداء، وتحقيق أرباح مالية من فارق السعر.

حملات مكبرة لضبط الأسواق في الفيوم

وتكثف مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملاتها التفتيشية على مختلف المحال، تحت إشراف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لضبط الأسواق والأسعار، والتصدي لجشع التجار، والقضاء على السوق السوداء.

ضبط طن أسمدة مهربة للسوق السوداء

وأوضحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، في بيان صحفي، إنّ إدارة إطسا، تمكنت من ضبط تروسيكل محمل بطن أسمدة زراعية خاصة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها أو بيعها خارج مديرية الزراعة أو الجمعيات الزراعية، وذلك بقرية قلهانة بدائرة المركز.

إحالة المتهم لجهات التحقيق

وجرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق مع سائق التروسيكل.

استمرار الحملات التفتيشية

من ناحيته شدد المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق، والمخابز، ومحال الأنشطة التموينية، والمطاحن، لإحكام الرقابة عليها، والسيطرة على الأسعار، ومنع تهريب السلع المدعمة للسوق السوداء، لمواجهة جشع التجار، وضبط الأسعار، والتأكد من سلامة المعروضات ومدى مطابقتها للشروط الصحية.

وأكد وكيل تموين الفيوم، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة لكل من يخالف التعليمات.