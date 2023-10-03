تحذير من أمطار في 11 محافظة غدا.. وظاهرة تؤثر على الطرق

تشهد حالة الطقس غدا الأربعاء في المحافظات، تكون السحب المنخفضة والمتوسطة، مع تكون الغيوم الجزئية وحذرت الأرصاد الجوية مع ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة التي تؤثر على الطرق الرئيسية فجرا، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

حالة الطقس غدا في المحافظات

عن حالة الطقس غدا في المحافظات، أوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد 11 محافظة، وهى «مطروح، البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، الغربية، الشرقية، المنوفية، القاهرة، الجيزة، الدقهلية، القليوبية»، إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تصل إلى نسبة 30% على مدار اليوم.

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

كما تشهد محافظات «جنوب سيناء، الوادي الجديد، الفيوم، المنيا، بني سويف، سوهاج»، نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على فترات متفاوتة على مدار اليوم، ما يؤدي إلى حجب الرؤية الأفقية أحيانا.

كما حذرت الأرصاد الجوية سائقي المركبات وأولياء الأمور، من ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة التي تؤثر على الطرق الرئيسية، وذلك لعدم وقوع الحوادث.

وتعرضت اليوم بعض المحافظات، إلى سقوط أمطار خفيفة زادت حدتها في محافظة الإسكندرية، مع رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع مياه الأمطار، كما تعرضت محافظات شمال الصعيد أيضا إلى أمطار خفيفة.