رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

احتفالية ٥٠ عاما على نصر أكتوبر المجيد

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

«الوزراء»: نتابع باهتمام المشروعات المنفذة في كل محافظة

كتب:

حسن سمير
09:33 م | الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
أحد جابر المشرف على المكتب الفني بمجلس الوزراء

أحد جابر المشرف على المكتب الفني بمجلس الوزراء

قال أحمد جابر المشرف على المكتب الفني بمجلس الوزراء، إن المكتب الفني جرى إنشاؤه في أغسطس 2015، بقرار من دولة رئيس الوزراء في هذا الوقت، والمكتب يتكون من 30 فردا، 30% منهم أساتذة جامعات ومنتدبين بالمكتب باختصاصات مختلفة من بينها الزراعية والهندسية والري.

متابعة كل المشروعات على مستوى الجمهورية

ولفت «جابر» خلال لقاء ببرنامج «من العاصمة»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، إلى أن دور كل فرد داخل المكتب، متابعة كل المشروعات التي يجري إنشاؤها على مستوى جمهورية مصر العربية بمختلف القطاعات، بالإضافة للزيارات الميدانية، للإشراف على نسب التنفيذ ودراستها بمطابقتها للجدول الزمني الخاص بكل مشروع.

رفع تقارير دورية لدولة رئيس الوزراء

ولفت المشرف على المكتب الفني بمجلس الوزراء، إلى أن: «إذا جرى التأخير في تنفيذ المشروع بنعمل على سبب التأخير ونقف على المعوقات التي تعوق المشروع، ويتم رفع تقارير دورية لدولة رئيس الوزراء بالمضمون والموقف التنفيذي الخاص بكل مشروع».

اقرأ المزيد:

«تطوير التعليم» في مجلس الوزراء يزور جامعة «كوريا تك» لمناقشة سبل التعاون

الرئيس السيسي يزور المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية

«مجلس الوزراء» يعلن إنجازات المبادرة الرئاسية لدمج وتمكين متحدي الإعاقة

«مجلس الوزراء»: تعويض 228.7 ألف أسرة عن التضرر من الأزمات