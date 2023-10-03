«الوزراء»: نتابع باهتمام المشروعات المنفذة في كل محافظة

قال أحمد جابر المشرف على المكتب الفني بمجلس الوزراء، إن المكتب الفني جرى إنشاؤه في أغسطس 2015، بقرار من دولة رئيس الوزراء في هذا الوقت، والمكتب يتكون من 30 فردا، 30% منهم أساتذة جامعات ومنتدبين بالمكتب باختصاصات مختلفة من بينها الزراعية والهندسية والري.

متابعة كل المشروعات على مستوى الجمهورية

ولفت «جابر» خلال لقاء ببرنامج «من العاصمة»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، إلى أن دور كل فرد داخل المكتب، متابعة كل المشروعات التي يجري إنشاؤها على مستوى جمهورية مصر العربية بمختلف القطاعات، بالإضافة للزيارات الميدانية، للإشراف على نسب التنفيذ ودراستها بمطابقتها للجدول الزمني الخاص بكل مشروع.

رفع تقارير دورية لدولة رئيس الوزراء

ولفت المشرف على المكتب الفني بمجلس الوزراء، إلى أن: «إذا جرى التأخير في تنفيذ المشروع بنعمل على سبب التأخير ونقف على المعوقات التي تعوق المشروع، ويتم رفع تقارير دورية لدولة رئيس الوزراء بالمضمون والموقف التنفيذي الخاص بكل مشروع».