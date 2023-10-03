«القاضي» منسقا للأنشطة الطلابية بكلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ

أصدر الدكتور عبد الحليم عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية، بجامعة كفر الشيخ، القرار رقم 405 لسنة 2023، بتكليف الدكتور علاء القاضي، أستاذ مساعد بقسم علوم الصحة، بكلية التربية الرياضية، بجامعة كفر الشيخ، كمنسق عام للأنشطة الطلابية بالكلية للعام الجامعي الحالي.

تكليف للعام الخامس على التوالي

أوضح الدكتور«علاء» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يوجه الشكر للدكتور عبد الحليم عكاشة، عميد الكلية علي ثقته في تولي هذا الأمر للعام الخامس علي التوالي، موضحًا أن الأمر يحتاج إلي عمل وجهد للارتقاء بطلاب الكلية إلي أفضل المستويات الرياضية، خلال السنوات المقبلة بما يليق بجامعة كفر الشيخ.

«جامعة كفر الشيخ» تميز علمي ورياضي

تجدر الإشارة إلى أن جامعة كفر الشيخ، من الجامعات الوليدة التي صدر لها قرار رئاسي في عام 2006، لتصبح جامعة مستقلة بعدما كانت الجامعة فرع تابع لجامعة طنطا، لتنطلق نحو التميز الرياضي، والعلمي، لتحصل علي أفضل جامعة مصرية للمسابقة الرئاسية في عام 2018.