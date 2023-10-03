المصريون في إيطاليا ينظمون وقفة تأييد للرئيس السيسي بعد جمع توكيلات

نظم أفراد الجالية المصرية في مدينة ميلانو يإيطاليا وقفة مؤيدة عقب تحرير توكيلات لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء.

إعلان الرئيس عزمه الترشح

ونشر الأعضاء صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس السيسي اعتزامه الترشح رسميا لفترة رئاسية ثالثة في الانتخابات المقرر إجراؤها نهاية العام الحالي تحديدا في ديسمبر في 3 أيام للمصريين في الخارج تبدأ في 1 ديسمبر وتستمر حتى 3 ديسمبر، في الوقت الذي ستكون الانتخابات للمصريين في الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر.

تلبية نداء الملايين

وكشف الرئيس السيسي في مؤتمر أمس الإثنين تحت عنوان «حكاية وطن» أنه ترشح لتلبية نداء الملايين الذين طالبوه بالترشح لفترة رئاسية ثالثة.