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جالية «العائلة المصرية» بألمانيا: نؤيد ترشح الرئيس السيسي لفترة جديدة

كتب:

مريم جاد
06:17 م | الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
علاء ثابت رئيس جالية «العائلة المصرية» في ألمانيا

علاء ثابت رئيس جالية «العائلة المصرية» في ألمانيا

قال الدكتور وائل عبد القادر عضو المجلس الرئاسي للمنتدى المصري والاتحاد العالمي للمواطن المصري بإيطاليا، إنه يدعم الرئيس السيسي لاستكمال الإنجازات ومسيرة الإصلاح وترشيحه لفترة رئاسة جديدة.

الجالية المصرية بألمانيا

وبدوره، قال علاء ثابت رئيس جالية «العائلة المصرية» في ألمانيا، إن الجالية تعلن تأييد ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال مسيرة الإصلاح، وداعمين ومفوضين له: «كلنا معاك وفي ضهرك شعب مصر معاك، تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر».

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