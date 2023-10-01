8 قرارات جديدة من الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن عملية تحرير التوكيلات

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في بيان صحفي عن عدة قرارات جديدة تتعلق بسير عملية تحرير توكيلات تأييد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية 2024، وشددت على حُسن متابعة تنفيذ قراراتها والإجراءات التحضيرية الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وبعد أن تلقت الهيئة خلال الأيام الماضية عددًا من الاستفسارات والشكاوي، أعلنت القرارات الآتية:

قرارات جديدة من الهيئة الوطنية للانتخابات

- أعلنت الهيئة أنها تراعي في كافة إجراءاتها ما نص عليه القانون وقرارات مجلس إدارة الهيئة والتي تستهدف جميعها تذليل أية عقبات قد تواجه المواطنين، والتحقيق فى أية شكاوي قد ترد إليها وتتعلق بحدوث مخالفات أو أخطاء، والتدخل لتصحيحها وإعمال حكم القانون بشأنها.

- ترحب الهيئة الوطنية للانتخابات بالتواصل معها وإخطارها بأية شكاوى أو استفسارات، حتى يُمكن اتخاذ اللازم حيالها.

- أكدت الهيئة أن نماذج تأييد المواطنين لمن يرغبون فى الترشح للانتخابات الرئاسية مجانية بالكامل ودون أية رسوم مالية.

- تقوم الهيئة بالإشراف المباشر على إصلاح الأعطال الفنية التي طرأت بصورة مفاجئة فى عدد قليل من مكاتب التوثيق، والتأكد من الناحية الفنية من عدم تكرارها مجددًا.

- وجهت الهيئة باستمرار ساعات العمل فى مكاتب الشهر العقاري لحين تلبية طلبات جميع من تقدموا إليها من المواطنين واستصدار نماذج التأييد لهم لصالح من يرغبون من طالبي الترشح فى الانتخابات.

- وجهت الهيئة الوطنية مكاتب الشهر العقاري في حالة وجود تكدس وأعداد كبيرة من المواطنين أمام أحد المكاتب أو بعضها، بالاستمرار في العمل دون التقيد بأوقات وساعات العمل الرسمية المحددة، ولحين تلبية طلب آخر مواطن يكون قد تواجد أمامها قبل مواعيد الإغلاق المحددة.

- تعمل الهيئة على تذليل أية عقبات والتيسير على المواطنين وعدم تحميلهم أية أعباء.

- أعلنت الهيئة تعليماتها للتخلص من حالة التكدس أمام مكاتب الشهر العقاري بتزويد مكاتب التوثيق التى تشهد إقبالًا من المواطنين، بأعداد إضافية من الموظفين المدربين وكذلك بالأجهزة الإلكترونية اللوحية «تابلت» المخصصة لاستصدار نماذج التأييد في سبيل تسريع وتيرة استصدار نماذج التأييد والقضاء التام على الزحام بتلك المقار.