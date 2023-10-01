الهيئة الوطنية للانتخابات تحدد 3 مستشفيات للكشف الطبي على مرشحي الرئاسة

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط الكشف الطبي على المواطنين الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، إذ وضعت الهيئة قواعد وإجراءات لضبط الكشف الطبي المخصص لقبول أوراق مرشحي الرئاسة 2024، ضمن المستندات المقدمة للهيئة من المرشحين.

وأصدرت الهيئة القرار رقم 9 لسنة 2023 ليحدد شروط توقيع الكشف الطبي البدني والذهني على طالبي الترشح بأن يكون الكشف بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، التي بدورها تعد تقريراً طبياً بنتيجة الكشف الطبي يتضمن بياناً بحالة المرشح، ويعتمد التقرير والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة.

مستشفيات حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لإجراء الكشف الطبي لمرشحي الرئاسة

وحدد القانون 3 مستشفيات فقط متعمدة من الهيئة لإجراء الكشف الطبي على مرشحي الرئاسة وهي:

1- مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج بشارع كورنيش النيل - شبرا.

2- مستشفى الشيخ زايد التخصصي بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر.

3- مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

4 لجان لمناظرة الفحوصات

كما حددت الهيئة 4 لجان لمناظرة فحوصات وتحاليل المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، جاءت كالتالي:

- لجنة أمراض عصبية ومخ وأعصاب.

- لجنة أمراض باطنة وقلب.

- لجنة الجراحة.

- لجنة الرمد.