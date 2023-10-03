«بيطري كفر الشيخ»: حصّنا 127 ألف رأس ماشية بحملات متنقلة في المحافظة

أكد الدكتور محمد بشار، وكيل وزارة الطب البيطري، في محافظة كفر الشيخ، تحقيق نجاح ملحوظ في أول تجربة خلال أشهر الصيف، تهدف إلى تحصين الماشية ضد الأمراض المعدية مثل الحمى القلاعية، والجلد العقدي، وحمي الوادي المتصدع، وذلك خلال الحملات البيطرية من «بيت لبيت»، التي حققت أرقام قياسية لم تحدث من قبل، وهي تحصين عدد هائل من رؤوس الماشية بقرى ومراكز المحافظة.

تحصين 127 ألف رأس ماشية

وأضاف بشار، في تصريحات لـ«للوطن»، أن تجربة تحصين الماشية من الأبقار والجاموس وصلت إلى 127 ألف رأس حيوان من خلال حملات من «بيت لبيت»، مشيرًا إلى أن تلك التجربة وفرت كثيرا من الوقت والجهد على جموع مربي الماشية، وذلك من خلال التنقل من مكان إلى آخر، خاصة ممن يقطنون في العزب البعيدة في كفر الشيخ.

تكثيف الدور البيطري لرعاية 212 ألف رأس ماشية

ولفت بشار، إلى أن محافظة كفر الشيخ، من أبرز المحافظات في مصر اهتمامًا بتربية الماشية، مشيرًا إلى أن تعداد الثروة الحيوانية بلغت بالمحافظة نحو 212 ألف رأس ماشية، وهو الأمر الذي يتطلب توفير كل أوجه الرعاية البيطرية لهم وتكثيف الدور البيطري في شتى ربوع المحافظة، بهدف تنمية الثروة الحيوانية وزيادة في تعدادها.