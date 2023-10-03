مدير بيطري كفر الشيخ يتفقد أعمال التحصين ضد طاعون المجترات بوحدة العجوزين

تفقد الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات والقوافل البيطرية بوحدة العجوزين التابعة لإدارة دسوق البيطرية، للاطمئنان على حُسن سير العمل، وتقديم الخدمة فى أفضل صورة لمربي الماشية، حفاظاً على الثروة الحيوانية.

تحصين «الأغنام والماعز» ضد الطاعون

قال «بشار»، أنّ الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة «الأغنام والماعز»، تواصل أعمالها لليوم الثاني على التوالي بمحافظة كفر الشيخ بوحدة العجوزين التابعة لإدارة دسوق البيطرية، تحت رعاية الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتنفيذاً لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

الحفاظ على الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية

أكد «بشار»، أنّ الحملة تستهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية تحت إشراف مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، لضمان تنفيذ الحملة على الوجه الأمثل، بالإضافة إلى قيام فرق الإرشاد البيطرى بكافة الإدارات البيطرية بتوعية المزارعين بضرورة الاستجابة للفرق البيطرية القائمة على تنفيذ الحملة، لتحصين رؤوس «الأغنام والماعز» من مرض طاعون المجترات الصغيرة، حفاظاً على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية.

تنظيم حملات دورية ومستمرة طوال العام

الجدير بالذكر، أنّ مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ تقوم بتنظيم حملات دورية ومستمرة طوال العام لتحصين المواشي ضد الأمراض والأوبئة، بالإضافة إلى القوافل البيطرية المجانية التي تجوب مراكز ومدن وقرى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعتبر أحد أهم محاور الأمن الغذائى.