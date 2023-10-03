محافظ أسيوط يشهد الحفل الختامي لأنشطة مشروع «ابنتي الغالية»

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الحفل الختامي لأنشطة مشروع «ابنتي الغالية» الذي يهدف إلى استمرار وتطوير تعليم الفتيات، وتعميق فكر المواطنة والحفاظ على النسيج الوحد والسلام المجتمعي، ودعم الثقة بالنفس للفتيات الذي تنفذه هيئة «كوبتك أورفانز» بأسيوط، بالتعاون مع بعض الجمعيات الأهلية بقرى ومراكز المحافظة للمساعدة في مواجهة أعباء المعيشة ومتطلبات الحياة الضرورية تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد 2023/2024.

وحضر كلًا من مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، ونرمين رياض مؤسس هيئة «كوبتك أورفانز»، والمدير التنفيذي للهيئة، ومايكل يعقوب مدير عام مشروع «ابنتي الغالية»، والدكتور عماد جريس مدير مكتب الهيئة بكندا، والدكتورة عايدة عبده مدير منطقة أسيوط بالهيئة، ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية، وممثلين عن الكنيسة والأوقاف وعدد من مسؤولي الجمعيات الأهلية الشريكة، وعدد من الفتيات المستفيدات من المشروع.

قصص نجاح الفتيات بالمشروع

بدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم أعقبه كلمة نرمين رياض الترحيبية بالحضور، ثم تقديم بعض الفقرات والعروض الاستعراضية، وعرض لبعض قصص نجاح الفتيات بالمشروع، وأهم المبادرات المجتمعية للفتيات واستعراض فيلم تسجيلي عن مراحل تنفيذها، تلاها كلمات محافظ أسيوط ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط.

دعم الفتيات

وأشاد محافظ أسيوط بالدور الذي قدمه مشروع «أبنتي الغالية» لنشر وتعميق السلام المجتمعي، وهو ما يظهر جليًا في نماذج النجاح من الفتيات المستفيدات من المشروع التي تم استعراضها خلال الاحتفالية.

ولفت إلى أهمية دعم الفتيات وتأهيلهن ليصبحن قادة قادرات على خدمة بلادهن وإحداث تغيير إيجابي وتوفير بيئة آمنة للأطفال في المشروع وتدريبهن وتأهيلهن لمواجهة الصعوبات والعقبات التي تواجههن في المجتمع وكيفية إيجاد الحلول لها ما يحقق التقدم للجميع في المجال الدراسي والشخصي والاجتماعي.

وأشار إلى ضرورة تضافر الجهود بين كل الجهات والمؤسسات والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والوقوف جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة في دعم مسيرة التنمية وزيادة أنشطة المشاركة المجتمعية، وتنفيذ مزيد من المبادرات والمشروعات التنموية التي تحد من بعض العادات والتقاليد الخاطئة في المجتمع وتعمل على تغيرها، وذلك بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء لتشجيعهم للمشاركة الإيجابية الفاعلة.

وفي نهاية الاحتفالية، تم تسليم دروع تذكارية للواء عصام سعد محافظ أسيوط، ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وتوزيع شهادات تقدير وتكريم لبعض القيادات والفتيات المشاركة في المشروع والجمعيات الشريكة ومؤسسات المجتمع المدني ثم التقط الجميع الصور التذكارية.