في قضية احتيال مدني.. ترامب يصف محاكمته بالمهزلة والقاضي «بلطجي»

وصف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، التّهم الموجّهة إليه مع اثنين من أبنائه بتضخيم أصولهم العقارية بمليارات الدولارات، بالمهزلة القضائية، تجسدها مدعية عامة عنصرية، بينما وصف القاضى بـ«البلطجي».

يواجه ترامب محاكمة بتهم احتيال مدني

يواجه ترامب محاكمة احتيال مدني، حيث اتهم القاضي إنجورون بالمبالغة في تقدير قيمة ممتلكاته في مارالاجو بولاية فلوريدا بنسبة 2300%، وادعى أن حجم برج ترامب في نيويورك، يبلغ ثلاثة أضعاف حجمه الفعلي.

بينما زعمت المدعية العامة أن ترامب أصدر هذه السجلات الكاذبة للحصول على شروط وعروض أفضل، في القروض وصفقات التأمين وكذلك لدفع ضرائب أقل.

مؤسسة ترامب قد تبيع ممتلكاتها

وقد تضطر مؤسسة ترامب إلى التخلي عن السيطرة على ممتلكاتها لحارس قضائي معين من قبل المحكمة، أو تضطر في نهاية المطاف إلى بيع بعض علاماتها ومبانيها التجارية المعروفة، بينما أكد محللون أن ترامب قد يتنازل عن ممتلكاته لزوجته ميلانيا أو ابنته إيفانكا ترامب.

وقضية الاحتيال المدني واحدة من عدة معارك قانونية يواجهها الرئيس السابق، بما في ذلك اتهامات جنائية بشأن التدخل في الانتخابات والتعامل مع وثائق سرية.