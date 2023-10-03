كيف ظهر ترامب في جلسة محاكمته؟.. شنط الوجبات السريعة رافقته

اشتهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بميله الشديد لتناول الوجبات السريعة، إذ ظهر في العديد من الصور وهو يستمتع بتناول وجبات من سلسلة مطاعم مشهورة مثل «ماكدونالدز» و«كنتاكي» و«برجر كينج» وغيرها، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

حب ترامب للوجبات السريعة

وأكّد ترامب مجددًا حبه الشديد للوجبات السريعة خلال أولى جلسات محاكمته في نيويورك بتهمة الاحتيال، التي بدأت يوم الإثنين، إذ رُصد حارسي أمن يحملان عدة أكياس من الطعام من سلسلة الوجبات السريعة الشهيرة ماكدونالدز بعد ظهر يوم الإثنين.

ووفقًا لشاهد عيان، ذكر أنَّه تمّ نقل ما لا يقل عن 6 أكياس من ماكدونالدز إلى المحكمة العليا في مانهاتن في نفس الوقت الذي بدأت فيه محاكمة ترامب، وتتوقع العديد من المصادر أنَّ تكون تلك الوجبات السريعة لترامب وفريقه من مستشارين ومحامين.

وفي وقت سابق من عام 2019، قدم الرئيس الأمريكي السابق وجبات من «ماكدونالدز» لضيوفه من فريق كرة القدم الأمريكي «كليمسون تايجرز» خلال زيارتهم للبيت الأبيض.

ترامب يبالغ في تقييم أصوله

وفقًا للادعاء الأمريكي في نيويورك، يُزعم أن ترامب كان يبالغ في تقييم أصوله بهدف الحصول على قروض وشروط تأمين أفضل.

وتسعى المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيشيا جيمس، لفرض غرامة على ترامب بقيمة 250 مليون دولار على الأقل وفرض حظر دائم عليه وعلى نجليه دونالد الابن وإريك، يمنعهم من إدارة الأعمال في نيويورك، وتفرض حظرًا لمدة 5 سنوات على الأنشطة التجارية والعقارية لـ ترامب ومؤسسته الشهيرة التي تحمل اسمه.