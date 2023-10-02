ترامب قبل المثول أمام محكمة نيويورك: «المدعية فاسدة.. والقاضي مختل»

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه سيمثل اليوم الاثنين، أمام المحكمة في نيويورك لحضور محاكمته بتهمة «الاحتيال المدني»، في قضية تضخيم قيمة ممتلكاته وأصول أخرى، واصفًا المدعية العامة في نيويورك بأنها «فاسدة» والقاضي بـ«مختل»، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

ترامب يتهم المدعية

وأضاف ترامب، في منشور عبر منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي «Truth Social»، قائلا: «سأذهب إلى المحكمة للدفاع عن اسمي وسمعتي ضد المدعية العامة الفاسدة والعنصرية، ليتيتشيا جيمس، التي تبنت حملتها شعار النيل من ترامب».

واتهم الرئيس الأمريكي السابق، قاضي محكمة ولاية نيويورك آرثر إنجورون، الذي حكم بأن ترامب مسؤول عن الاحتيال وأنه بالغ في تقدير قيمة ممتلكاته في بياناته المالية، بأنه «قاضٍ كاره لترامب، وغير مُنصف ومختل، وخبيث بمطاردته لي».

وأضاف: «أنه القاضي يقدر قيمة منتجع مارالاجو في بالم بيتش بفلوريدا بـ18 مليون دولار، في حين أن قيمته تساوي من 50 إلى 100 ضعف هذا المبلغ، تقييماته احتيالية سعيًا وراء التدخل في الانتخابات، وأسوأ من ذلك هذه القضية برمتها ملفقة!!! أراكم في المحكمة صباح الاثنين».