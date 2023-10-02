هل تتأثر حملة ترامب بمحاكمته اليوم؟.. «إمبراطورية في خطر»

تبدأ محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب و2 من أبنائه، اليوم في نيويورك، بتهمة تضخيم أصولهم العقارية لسنوات، ويُعتقد أنّ هذه التهم تشكل تهديدًا لإمبراطوريته الاقتصادية، وبداية لمسار قضائي طويل بالنسبة للرئيس الأمريكي السابق، الذي يسعى للترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2024 كمرشح للحزب الجمهوري، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

محاكمة ترامب بتهمة تضخيم أصوله العقارية لسنوات

ويمثل ترامب أمام المحكمة اليوم، في إطار انطلاق محاكمته المدنية في قضية تضخيم أصوله العقارية لسنوات، وفي تصريح عبر منصته «تروث سوشال»، قال «ترامب»: «سأذهب إلى المحكمة صباح الغد للدفاع عن اسمي وسمعتي».

ووصف الرئيس الأمريكي السابق المدعي العام في نيويورك بأنّه فاسد، والقاضي في القضية بأنّه مختل، وفي هذه القضية، لا يمكن أن يُحكم على دونالد ترامب بالسجن، ومع ذلك، فإنّ محاكمة ترامب ستقدم نظرة مسبقة على الأحداث القانونية المحتملة التي قد تؤثر على حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري، كما أنّه متهم جنائيًا في 4 قضايا مختلفة لم تؤثر بعد على شعبيته لدى القاعدة الجمهورية.

ويُتوقع أن يمثل ترامب أمام محكمة اتحادية في واشنطن ابتداءً من 4 مارس، وتوجهت إليه اتهامات بمحاولة تغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أثناء وجوده في البيت الأبيض، كما سيواجه مزيدًا من القضايا القانونية بعد مثوله أمام المحكمة الاتحادية في واشنطن، ومن بين القضايا، تهمة الاحتيال الضريبي في ولاية نيويورك وتهمة التعامل بإهمال مع وثائق سرية في فلوريدا بعد انتهاء فترته الرئاسية.

اتهام ترامب و2 من أبنائه

وأكد القاضي آرثر إنجورون، ارتكاب عمليات احتيال مالية متكررة في العقد الأول من القرن الحالي من قبل دونالد ترامب و2 من أبنائه، دونالد جونيور وإريك، بينها تضخيم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم.

وأشار إلى أنّ الوثائق التي قدّمتها المدعية العامة تظهر بوضوح تقييمات احتيالية من ناحية ترامب لأصول مجموعته، التي تضم شركات متنوعة تشمل عقارات سكنية وفنادق ونوادي جولف.

وفقًا للوائح الاتهام، فالملياردير الجمهوري وابنيه ضخموا قيمة الأصول بمليارات الدولارات، بهدف الحصول على قروض بشروط أفضل من البنوك بين عامي 2011 و2021، إضافة إلى أمور أخرى.