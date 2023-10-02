ترامب يهاجم المحكمة الماثل أمامها: المدعية العامة تستهدفني شخصيا

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المدعية العامة في نيويورك واتهمها بتلقي تمويلات في ظل محاكمة، اليوم الاثنين، في قضية الاحتيال المدني، قائلا: «المدعية العامة في نيويورك أقرت بأنها حصلت على منصبها لاستهدافي شخصيا».

مهاجمة المدعية

وأضاف ترامب بحسب فضائية «العربية» الإخبارية مساء اليوم الاثنين: «المدعية جيمس أقرت بأن رغبتها هي الإطاحة بي أكثر من مساعدة سكان نيويورك، المدعية جيمس تعهدت في 2018 باستخدام سلطة مكتبها ضدي، تصرفات المدعية جيمس غير حكيمة وهي ناشطة وعميلة للديمقراطيين».

حملة مطاردة ساحرات

وتابع ترامب: «المدعية جيمس تظهر حكما مسبقا على الحقائق وتعمل بطريقة سياسية غير نزيهة، هذا الأمر يُعد استمرارا لأكبر حملة مطاردة ساحرات، كما أن القاضي الذي يحاكمني في هذه القضية فاسد، و لا مخالفات على شركاتي كما لا توجد ضحية في هذه القضية، فهدف هذه القضية هو القضاء على شخصي، يريدون تقليل قيمة محفظتي المالية للإضرار بشخصي».