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إدارة بيلا التعليمية بكفر الشيخ تعلن فتح باب التقدم للعمل بالحصة

كتب:

مصطفى عنز
08:17 م | الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
تعليم كفر الشيخ

تعليم كفر الشيخ

أعلنت إدارة بيلا التعليمية بمحافظة كفر الشيخ؛ فتح باب التقدم للعمل بنظام الحصة في تخصصات «معلم الفصل - معلم اللغة العربية - معلم اللغة الإنجليزية - معلم الرياضيات»، بتوجيهات محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

الشروط الواجب توافرها في المتقدم

ووفقاً لبيان صادر عن الإدارة التعليمية فإنّ الشروط الواجب توافرها في المتقدم كالتالي:

1- الحصول على مؤهل عالٍ تربوي مناسب أو مؤهل عالٍ «دبلوم تربوي مناسب في التخصص المراد العمل به.

2- شهادة الخدمة العسكرية للذكور وشهادة الخدمة العامة للإناث.

المستندات المطلوبة للتقدم

وبحسب إدارة بيلا التعليمية فإنّ المستندات المطلوبة للتقدم للعمل بنظام الحصة كما يلي:

1- طلب باسم مدير الإدارة التعليمية.

2- أصل شهادة المؤهل للاطلاع + صورة طبق الأصل منها مختومة بخاتم الشعار.

3- أصل أي مؤهلات أخري «دبلوم عام - خاص - ماجستير - دكتوراه» للاطلاع صورة منها ونختم بصورة طيب الأصل.

4- شهادة الخدمة العسكرية للذكور للاطلاع، وشهادة الخدمة العامة للإناث للاطلاع وتقديم صورة ضوئية لكل منهما مختومة بصورة طبق الأصل.

5- عدد 1 صورة لبطاقة الرقم القومي سارية قبل تاريخ بدء الإعلان، وصورة طبق الأصل.

وأكد بيان الإدارة أنه يتم تقديم المستندات المشار إليها ابتداءً من يوم الأحد 1 أكتوبر وحتى يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023.

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