إيهاب عمر: لا توجد أدلة على انتهاكات أذربيجان بحق الأرمن

قال إيهاب عمر الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام، إن التاريخ كأنه لم يشبع بعد من مأسي الأرمن وتهجيرهم، وأرمن الشتات، حتى نرى أرمن جمهورية أرتساغ التي عمرها 30 عاما، وهم يهاجرون طواعية إلى أرمينيا بعد حلها.

أرمن أذربيجان تملكهم الخوف

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه لا توجد إشارات لانتهاكات إنسانية من سلطات أذربيجان تجاه الأرمن، لكن أرمن أذربيجان تملكهم الخوف والرعب نتيجة المشاكل التاريخية التي تعرضوا لها بخاصة على يد تركيا المتحالفة حاليا مع أذربيجان.

الإقليم أصبح فارغا

وأوضح أن البعثة الأممية التي وصلت إلى الإقليم وصلت بعد أن انتهى الأمر، وأصبح الإقليم فارغا وهاجر 90% من سكانه الذين كانوا فيه منذ مئات السنين.

ولفت إلى قوات حفظ السلام الروسية لم تتدخل خلال اجتياح القوات الآذربيجانية للإقليم، لأن روسيا تعاقب الحكومة الأرمنية على ميلها للدول الأوروبية والغربية وابتعادها عن تحالفها مع روسيا.