«شباب الإسكندرية»: تدريب 76 لاعبا على المهارات الأساسية بالمشروع القومي للموهبة الحركية

تستمر تدريبات المشروع القومي للموهبة الحركية بكلية التربية الرياضية بفلمنج بالإسكندرية، الذي تنفذه مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في ضوء القرار رقم 334 لسنة 2021 بشأن اختيار مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة بتنفيذ المشروع القومي للموهبة الحركية، والذي يتولى تدريب 76 لاعبا ولاعبة.

اكتشاف الموهوبين والمتميزين

تقول الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن المشروع القومي للموهبة الحركية يهدف إلى إعداد جيل من الأبطال الرياضيين في سن مبكر تدعيمًا للمنتخبات القومية للوصول إلى منصات التتويج العالمية، وتوفير فرص أکبر لانتقاء المواهب الرياضية للألعاب الرياضية الأولمبية، بالتنسيق مع المشروع القومي للناشئين والموهبة والبطل الأولمبي، وتوجيه الأطفال للأنشطة الرياضية لاكتشاف الموهوبين والمتميزين فيها بطرق علمية مقننة.

تدريب 76 لاعبا ولاعبة

وأوضحت الشريف، أن الأسباب الرئيسية من المشروع القومي للموهبة الحركية هي اکتشاف وانتقاء الموهبة الرياضية وتوجيهها للنشاط الرياضي التخصصي في سن مبكر، وإمداد المشروعات القومية للموهبة بوزارة الشباب والرياضة والاتحادات والأندية بالمواهب المتميزة رياضيًا، لتحسين أداء المشاركات المصرية في البطولات الدولية، حيث يتبنى المشروع القومي للموهبة الحركية تدريب 76 لاعبا ولاعبة بملاعب كلية التربية الرياضية بنات بفلمنج.