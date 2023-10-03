مستقبل وطن أسيوط ينظم مسيرة حب وتأييد للرئيس السيسي في أسيوط

احتشد الآلاف من أبناء حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط يتقدمهم المهندس ياسر عمر أمين الحزب بالمحافظة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وكوادر وقيادات وأعضاء الحزب ومواطني وأهالي أسيوط، وذلك بميدان الحرب والسلام بمدينة أسيوط لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تنظيم مسيرات كبرى بكافة مراكز ومدن المحافظة

وجرى تنظيم مسيرات كبرى بكافة مراكز ومدن المحافظة وتوافد الآلاف من المواطنين بالمحافظة، معلنين تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة للحفاظ على مقدرات الوطن والمكتسبات التي تمت خلال السنوات الماضية ودعم مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة.

وأكد أمين الحزب بالمحافظة، أن الاحتفالية الكبري التي أقيمت بالمحافظة وأحياها المنشد الكبير الشيخ محمود التهامي لتأييد ترشح الرئيس السيسي جرى فيها إقامة مسرح كبير وتزويده بمكبرات صوتية وشاشات عرض تليفزيونية ومؤثرات صوتية وضوئية لتسجيل هذا الحدث الجلل بالصوت والصورة.

الأهالي يؤكدون وقوفهم صفا واحدا خلف الرئيس السيسي

وردد أهالي المحافظة خلال الاحتفالية الشعارات المؤيدة للرئيس السيسي مؤكدين أنهم يقفون صفا واحدا خلف قياداتهم السياسية لاستمرار تحقيق منظومة الأمن والأمان ولإفساد مخططات قوى الشر التي لا هدف منها سوى زعزعة الاستقرار والثقة بين أبناء الشعب المصري ورئيسهم.

وأشار أمين الحزب المحافظة إلى أن الاحتفالية شارك فيها نخبة متميزة من الفنانين والفنانات في مقدمتهم الشيخ محمود التهامي وفرقة كورال كلية التربية النوعية جامعة أسيوط وفرقة قصر ثقافة أسيوط للفنون الشعبية والآلاف من مواطني وأهالي مدن وقرى المحافظة بمختلف أعمارهم وفئاتهم وانتماءاتهم والذين رددوا الأغاني الوطنية في صورة أشبه بالملحمة الوطنية، معلنين تأييدهم الكامل لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.