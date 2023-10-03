أحمد حلمي: «حبيت خالة واحد صاحبي وأنا عندي 6 سنين»

ظهر الفنان أحمد حلمي ضيفا على إحدى حلقات برنامج abtalk، الذي يقدمه الإعلامي أنس بو خش عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وكشف عن كثير من أسرار طفولته.

أحمد حلمي يكشف سرا

كشف الفنان أحمد حلمي سرا من الطفولة، قائلا: إنه أحب خالة صديقه وهو عمره ست سنوات فقال: «حبيت مرة خالة واحد صحبي وأنا ست سنين، وعشت في دور ازاي أقوله، وجو خيانة الأصدقاء».

أما عن أكثر الذكريات التي تسعد حلمي أثناء تذكرها من الطفولة، قال إن اللحظة التي كان يعود فيها إلى مصر في الإجازات، لأنه كان يعيش في السعودية، فكان يصبح سعيد لأنه يرى أصدقائه وأهله، قائلا: «أول ما الطيارة بتنزل المطار، كانت بتبقى من اللحظات اللي عمري ما أنساها أبدا، وكان خالى ييجي يجيبنا من المطار، وأنا قاعد جنب الشباك ببص على الشوارع من القاهرة لحد ما أوصل بنها، وكنت بحاول أعيش الشهر ونصف الإجازة، لغاية آخر ثانية».

أما عن أصعب لحظة، فقال إنها اللحظة التي ضربه والده فيها بالقلم على وجهه، فكانت من أكثر اللحظات المؤثرة التي لم ينساها.