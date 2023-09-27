حلمي سر شهرته.. من هو أحمد العمري منشد احتفالية المولد النبوي؟

داخل مقر احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك المنشدين أحمد العمري ووائل الفشني في الاحتفال، إذ قدما مزيجًا رائعًا من الإنشاد والابتهالات، جذبت آذان الحضور، والجمهور أمام الشاشات، عقب افتتاح الحفل بتلاوة آيات بينات من كتاب الله الحكيم، بصوت القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي.

من هو المنشد أحمد العمري عقب ظهوره باحتفالية المولد؟

- أحمد العمري ابن قرية الدير في محافظة القليوبية.

- أكد في تصريحات سابقة لـ«الوطن» إن أول من اكتشف فيه موهبة الإنشاد الديني، هو والده الراحل الذي دفع به لكبار المنشدين الذين دربوه.

- أصبح الآن مدرب فريق الإنشاد الديني بجامعة بنها، وبعض فرق الجامعات المصرية.

- بدأ في الإنشاد خلال فترة الطفولة منذ ما يقارب 15 عاما.

- خلال فترة الكلية اتجه «العمري» لتقليد التتر الخاص بإذاعة القرآن الكريم.

- تعلم أصول الإنشاد على يد أحد أكبر المنشدين.

- مثل المنشد أحمد العمري، مصر في مسابقة دولية من قبل ولم يحالفه الحظ، ليعود مجددًا لمذاكره الإنشاد مرة أخرى حتى برع فيه واحترفه.

- أصبح عضوا في فريق الإنشاد الديني في دار الأوبرا، وبعدها أصبح سوليست غناء فردي تواشيح وابتهالات دينية.

- عُرف اسم «العمري» بين الرواد، في بداية العام الحالي، بعد مشاركته فيديو إنشاده ابتهال «مولاي» للشيخ سيد النقشبندي.

أحمد حلمي السبب في شهرته

- في بداية العام الحالي، قرر مشاركة مقطع فيديو وهو يقوم بالإنشاد والابتهال قبل أن يحقق 40 ألف مشاهدة، ليحقق انتشارًا واسعًا بعد مشاركة الفنان أحمد حلمي المقطع عبر حسابه الرسمي، إذ أوضح الأمر مع الإعلامية منى الشاذلي، خلال برنامجها «معكم»، قائلًا: «كانت بداية الموضوع إن إحنا مجموعة من المنشدين، كنا بنحاول من فترة كبيرة جدا، إننا نكوّن فريق مش عارفين، لأننا من محافظات مصر المختلفة، واحنا أصلا مدربين منافسين لبعض في المسابقات، كل حد فينا درب فرق، فبفضل ربنا إحنا بنتقابل وبنتجمع كل فترة، فإحنا نازلين بنتفسح عادي جدا في السيدة زينب، ويلا يا شباب نصور فيديو قالولي قول مولاي، قولتلهم قولناها كتير قالولي لأ قولها، وبعدها شارك الفنان أحمد حلمي الفيديو عبر صفحته وانتشر بشكل كبير للغاية وتصدر التريند».

موقف طريف في حفل زفافه

- خلال الفترة الماضية، احتفل المنشد أحمد العمري بحفل زفافه، وظهر في مقطع ساخر رفقة عروسه داخل السيارة، قائلًا: «السلام عليكم، أنا النهاردة فرحي، وحبيبت أشارك معاكم الموقف ده، وأنا خارج من الشارع بتاعنا بالعربية في طريقنا لجلسة التصوير، برقت لي ست معروفة في الشارع بعنيها جامد، أنا قولت في نفسي ربنا يسترها، وبمجرد ما وصلت للعروسة الكوافير، وركبت العربية وفي طريقنا لجلسة التصوير غرزت العربية في أرض زراعية، وأصبحنا متعطلين، ومش عارفين نتحرك بالعربية نهائي لحد ما ربنا يفرجها».

- شارك المنشد أحمد العمرى، في حفل ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته الـ31.