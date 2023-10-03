أزهري: الرئيس السيسي مهتم بالفقراء والضعفاء والأيتام

كشف الشيخ أحمد ترك، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الشعب المصري منذ قديم الزمان له صفات معينة لا تتغير، مضيفا أن جينات المصريين في التعامل مع الضعفاء ثابتة على مر الأجيال.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الوحيد الذي أكرم سيدنا يوسف كان شخصا مصريا.

ولفت الشيخ أحمد ترك، أحد علماء الأزهر الشريف إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عاش يتيما واليتم له فضل كبير في الإسلام.

وزارة التضامن

وقال إن الرئيس السيسي وجه وزير المالية بمضاعفة المبالغ المخصصة للإمكانيات المالية بوزارة التضامن لإنفاقها على الأيتام، وهذا يعكس الناحية الإنسانية للرئيس واهتمامه بالفئات الضعيفة لا سيما الأيتام.

واستطرد الشيخ أحمد ترك، أحد علماء الأزهر الشريف، أن القرآن الكريم أوضح أن إصلاح اليتيم من كل الجوانب الإنساني والتعليمي والتربوي هو عمل خير.

الفقير والضعيف

وأكد أن المجتمع الذي يحنو على الفقير والضعيف يبني نفسه ذاتيا وله مستقبل، لافتا إلى أن مصر لا زالت باقية على قيد الإنسانية والحياة بسبب تعاملها الطيب مع الضعفاء على مر التاريخ.