محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية العيد القومي الـ64 للمحافظة

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء، الاحتفالية التي أقامتها المحافظة بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي 64 للمحافظة و«يوم الوفاء»؛ تقديرًا وعرفانًا بجهود المخلصين في مسيرة التنمية، التي أقيمت بالتزامن مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بقاعة الديوان العام الكبرى، بحضور لفيفٍ من المحافظين السابقين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارة ومديري العموم السابقين، ورجال الدين، والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، وسط حضورٍ حاشد من المواطنين والأهالي.

فقرات فنية في احتفال المحافظة بعيدها القومي الـ64

وانطلقت فعاليات الاحتفالية وسط أجواءٍ تُسودها مشاعر الانتماء والامتنان والعرفان، للمحافظين السابقين لما بذلوه من جهد كبير، كما تضمنت فقرات فنية وشعرية، وأوبريت يصف نشأة وتطور المحافظة بعنوان «حدوتة واحاتية» من أداء كورال الموهوبين بالتربية والتعليم، بالإضافة لعرض فيلم «أوائل التنوير في تاريخ المحافظة من أبناء الوادي الجديد»؛ امتنانًا وعرفانًا بدورهم الفارق في نهضة المحافظة.

وقدّم محافظ الوادي الجديد خلال كلمته التهنئة بمناسبة حلول الذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، والذكرى 64 للعيد القومي للمحافظة، مُستعرضًا أهم المشروعات القومية والتنموية التي حظيت بها المحافظة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مُعربًا عن بالغ التقدير للقيادة السياسية الاستثنائية على ما أولته من اهتمامٍ غير مسبوق لأبناء الوادي الجديد.

المحافظين السابقين: «يوم الوفاء لفته إنسانية»

وتوجّه المحافظين السابقين بخالص الشكر والتقدير لهذه اللفتة الإنسانية الكريمة، التي تُعمق أواصر الترابط، وتؤكد معاني التكامل، مُشيدين بما لمسوه من طفرةٍ حقيقية على أرض المحافظة.

كما تضمن الحفل كلمة لرئيس جمعية الأورمان، ورئيس مجلس إدارة شركة رخاء للاستثمار الزراعي الذي أشاد بالجهود المصرية لجذب الاستثمار الجاد، وكلمة لرئيس مجلس إدارة شركة فوسفات مصر حول موقف المشروع القومي لإنتاج حامض الفوسفوريك بهضبة أبو طرطور، واختتم بكلمة لأسقف الوادي الجديد والواحات، أكّد خلالها على معاني الانتماء وصلابة الروح الوطنية المصرية.