«زراعة كفر الشيخ»: حصاد 169 ألف فدان أرز و210 أطنان شعير

كشف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة في كفر الشيخ، أن موسم حصاد الأرز الشعير في محافظة كفر للشيخ 2023، ما زال مستمر الحصاد به على مدار الشهر الحالي في كل ربوع المحافظة، لافتا إلى أن المساحة التي تم حصادها حتى اليوم الثلاثاء، بلغ إجمالها بواقع 169 ألف فدان أرز، والتي حققت إنتاجية بنحو 530 ألف و210 أطنان أرز شعير.

إنتاجية الأرز الشعير في كفر الشيخ

وأشار الدكتور «غربية»، في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن موسم حصاد الأرز الشعير 2023، جيد للغاية، حيث ينتج الفدان الواحد من الأرز في كفر الشيخ، ما بين 4 حتى 4.5 أطنان ونصف، وهو الأمر الذي يعود بالخير الوفير على جموع المزارعين في قرى مراكز كفر الشيخ.

زراعة الأرز الشعير في كفر الشيخ

وأضاف أيضا أن محافظة كفر الشيخ، تنتج نحو 42% من الأرز الشعير على نطاق المنزرع من المحصول على مستوى محافظات مصر، وهو ما يجعلها مخزون استراتيجي الإنتاجية من هذا المحصول المهم.