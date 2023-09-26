أسعار الأرز الشعير في الأسواق اليوم.. توقعات بانخفاض جديد قريبا

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، استقرار أسعار الأرز الشعير اليوم الثلاثاء في الأسواق المصرية، بعد أن تراجعت الأسعار الفترة الماضية بسبب بدء موسم الحصاد في أغسطس الماضي.

أسعار الأرز الشعير

وأوضحت البوابة أنّ أسعار الأرز الشعير تتراوح بين 13 و14 ألف جنيه بالنسبة للطن، كما يبلغ سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 13 ألفا و600 جنيه وبالنسبة لسعر طن الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة في الأسواق يبلغ 21.5 ألف جنيه وطن الأرز الأبيض رفيع الحبة 22 ألف جنيه.

توقعات بتراجع أسعار الأرز قريبا

من جانبه، قال هشام الدجوي رئيس شعبة السلع الغذائية في الجيزة، إنّ أسعار الأرز تراجعت الفترة الماضية في الأسواق المصرية في ظل توقعات بتراجع جديد لأسعار الأرز خلال الأيام المقبلة، بسبب امتلاك مصر مخزون استراتيجي كافٍ لمدة طويلة، وقد يصل كيلو الأرز المعبأ في الأسواق إلى 15 جنيها.

وأضاف الدجوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ موسم حصاد الأرز الشهر الماضي ساهم في اخفاض الأسعار الفترة الحالية، وبالنسبة لسعر كيلو الأرز المعبأ يتراوح حاليا بين 20 و22 جنيها، بينما يصل سعره في منافذ التموين إلى 12 جنيها.