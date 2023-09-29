سعر الأرز الشعير اليوم.. بكم يباع طن الحبة العريض؟

سجل سعر الأرز الشعير اليوم الجمعة 29-9-2023، نحو 13800 جنيه لطن الحبة الرفيعة، فيما سجل سعر طن الأرز الحبة العريضة نحو 14000 جنيه، بتراجع بلغت قيمته نحو 2000 جنيه في الطن مقارنة بأسعار الأسبوع قبل الماضي، وفقا لما ذكر رجب شحاته رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية.

سعر الأرز الشعير اليوم

أضاف «شحاته» في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر الأرز الشعير اليوم من الممكن أن يشهد استقرارا عند 13800 للحبة الرفيعة و14000 للحبة العريضة، مؤكدا أن موسم حصاد الأرز يستمر حاليا على مستوى كل المحافظات، إذ جرى بدء الحصاد منذ نهاية أغسطس، ويستمر حتى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.

سعر الأرز الأبيض اليوم

وتراوحت أسعار الأرز الأبيض اليوم الجمعة 29-9-2023، ما بين 23 إلى 35 جنيها تقريبا، إذ سجل سعر كليو الأرز الأبيض «الضحى» نحو 30 جنيها، فيما بلغ سعر كليو الأرز الأبيض «المزاج» 23 جنيها، ووصل سعر كليو الأرز «البدري» 35 جنيها، وبلغ سعر «ريحانة» 33 جنيها، وصل سعر كليو الأرز «أصلهان» 30 جنيها.

إنتاج مصر من الأرز الشعير

ومن المتوقع إن يصل إنتاج مصر من الأرز الشعير هذا الموسم نحو 3.9 مليون طن، من إجمالي مساحة 724 ألف فدان، في 9 محافظات فقط، إضافة لمساحة 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها، ومساحة 150 ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً.