«أزهرية سوهاج» تناقش استعدادات العام الدراسي الجديد

ترأس الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة المعاهد الأزهرية النموذجية التابعة للمنطقة، في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها رئيس المنطقة للوقوف على جاهزية الإدارات والمعاهد لاستقبال العام الدراسي الجديد.

استعدادات العام الدراسي الجديد

وتناول الاجتماع الذي حضره الشيخ عبدالحكم محمد حسين، مدير إدارة التعليم النموذجي، والدكتورة لبنى السيد علي، مدير إدارة رياض الأطفال، وطارق محمد أحمد، مدير إدارة المعلومات، وشيوخ المعاهد النموذجية، مناقشة استعدادات المعاهد التجريبية والنموذجية لاستقبال العام الدراسي الجديد والوقوف على أهم المشكلات التي تواجه تلك المعاهد وكيفية حلها والتغلب عليها.

كثافة المعاهد الأزهرية بسوهاج

كما تناول الاجتماع عرض آليات استيعاب تلك المعاهد للكثافة بمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، وشدد رئيس المنطقة على ضرورة المتابعة المستمرة للعملية التعليمية، داعيًا شيوخ المعاهد أن يكونوا على قدر المسؤولية وتحمل الأمانة بإخلاص وتفان، مؤكدًا أنه لن يتهاون مع أي تقصير، منوهًا إلى ضرورة التواصل والتنسيق المستمر مع المنطقة وإدارة التعليم النموذجي والتجريبي لتحسين جودة وتطوير الأداء من خلال الوقوف على نقاط الضعف والقوة وعرض مقترحات التحسين.