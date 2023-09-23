بدء اختبارات القبول لرياض الأطفال اللغات بـ«أزهرية سوهاج»

بدأت فعاليات اليوم الأول من اختبارات الالتحاق بقسم اللغات بمرحلة رياض الأطفال، بمعهد علي بن أبي طالب النموذجي للعام الدراسي 2023/2024، بالقليوبية وتفقد الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية الاختبارات.

رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يتفقد سير الامتحانات

واستمع رئيس المنطقة إلى شرح الدكتورة لبنى السيد، مدير إدارة رياض الأطفال، والدكتور عبد الحكم محمود حسين، مدير إدارة التعليم النموذجي والتجريبي لنظام الاختبارات ومراحلها المتنوعة وطريقة أدائها، كما وجه «حمادي»، القائمون على المقابلات بالدقة ومراعاة التعليمات والتيسير على أولياء الأمور والأطفال.

مدة الاختبارات بإدارة سوهاج الأزهرية

وتجري الاختبارات لمدة 3 أيام بداية من السبت حتى الاثنين المقبل، تحت إشراف أحمد حسن من الإدارة العامة للتعليم النموذجي بقطاع المعاهد الأزهرية.