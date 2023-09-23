انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لمعلمات اللغات بـ«أزهرية سوهاج»

انطلقت اليوم السبت فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية مهارات معلمات اللغات بالمعاهد النموذجية الأزهرية، بمركز تدريب قطاع جنوب الصعيد التابع لمنطقة سوهاج الأزهرية، ضمن البرنامج التدريبي الذي يشمل عدة مستويات، الذي سيتم تنفيذه طبقًا للخطة الزمنية المحددة على مدار العام الدراسي، وتستمر هذه الدورة التدريبية، بداية من اليوم السبت حتى الأربعاء.

الارتقاء بجودة التعليم

وأكد الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، أن هذا التدريب يُسهم في الارتقاء بجودة التعليم في المنطقة، وتنمية مهارات معلمات اللغات بما ينعكس على العملية التعليمية بأكملها.

وأوضح الدكتور موهوب عيسى، مدير إدارة التدريب التربوي بالمنطقة، أن البرنامج التدريبي لمعلمات اللغات بالمعاهد النموذجية، جاء بالتعاون بين إدارة التدريب بالمنطقة، وإدارة التعليم النموذجي، وتوجيه اللغة الإنجليزية، وذلك لتدريب معلمات اللغات بالمعاهد النموذجية على أرض الواقع، حيث يقوم على تدريبهن مدربون معتمدون من قطاع المعاهد الأزهرية والمجلس الثقافي البريطاني.

يذكر أن إدارة التدريب قد نظمت الأسبوع الماضي البرنامج التدريبي لمعلمات اللغات برياض الأطفال.