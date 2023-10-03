«البيت الأبيض»: دعمنا لأوكرانيا يمنع صراعا أكبر بين روسيا والغرب

قال البيت الأبيض إن الوقت ليس في صالحه في مسألة دعم أوكرانيا، مؤكدا أن وقف المساعدات عن أوكرانيا سيغير من شكل الحرب، خاصة أن دعمه لأوكرانيا هو حماية لأوروبا.

سر المساعدات لأوكرانيا

أشار «البيت الأبيض» بحسب فضائية «العربية» الإخبارية، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أنه لن يسمح بوقف الدعم عن أوكرانيا، متابعا: «مساعدتنا لأوكرانيا قد تمنع صراعا أوسع بين روسيا والغرب».

بداية أزمة روسيا وأوكرانيا

وبدأت أزمة روسيا وأوكرانيا نهاية فبراير 2022، عندما أعلنت 4 أقاليم استقلالها عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا، التي حركت جيشها بدوره من أجل العمل على حماية هذه الأقاليم، وسط تحرك غربي لدعم أوكرانيا بالأسلحة والتدريبات للعسكريين، مع فرض عقوبات اقتصادية على روسيا الاتحادية التي ردت بقطع تصدير الغاز عن دول الاتحاد الأوروبي.