وجه بحري: ندعم الرئيس السيسي من قلوبنا

ملايين المواطنين فى محافظات الوجه البحرى لم يتوقفوا عن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية، فمع إعلان الهيئة الوطنية فتح باب الترشح، سارع العديد من الأهالى فى محافظات «الدقهلية - المنوفية - الإسكندرية» وغيرهم بتحرير توكيلات تأييد الرئيس للترشح لفترة رئاسية جديدة، وبمجرد إعلان ترشحه، عبر العديد منهم لـ«الوطن» عن سعادتهم بترشح الرئيس وانتخابه مع بداية فترة التصويت.

مواطنون من مختلف الفئات، من طلاب إلى موظفين ومزارعين وشيوخ، إلى فتيات وسيدات، العاملات وغير العاملات، من بينهم أيمن العشماوى، ابن مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، أعلن من قلبه تأييد الرئيس فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لتستمر مسيرة التنمية ودفع مصر إلى الأمام، فى فترة يحتاج فيها من الجميع التكاتف للوصول إلى بر الأمان.

أهالى الوجه البحرى عبروا عن دعمهم الكامل له وسعادتهم بترشحه، وفى الانتخابات لن يذهب صوتهم لغيره، لاستمرار ما بدأه منذ 10 سنوات، وظهرت السعادة على وجوههم عند الحديث لـ«الوطن»، عن رد فعلهم بعد ترشح الرئيس، ومن هؤلاء إيمان حمودة، من مواطنى محافظة البحيرة، قالت: «الرئيس السيسى هو قائد ثورة 30 يونيو، وقاد البلاد فى فترة كانت صعبة، وربما الأصعب منذ حرب 73، كلنا هندعم الرئيس، لأن قراراته دائماً فى صالح الشعب المصرى، آخرها كانت زيادة الأجور والمرتبات والمعاشات».

«حماد»: سعيد بترشحه واستمراره هدية لمصر

زيادة المرتبات والمعاشات والاهتمام بالمواطن المصرى، كانت النقطة التى أيد من خلالها «أحمد حماد»، أحد أهالى محافظة المنوفية، الرئيس السيسى، حيث انتظر إعلان ترشحه وأبدى سعادته البالغة بذلك، مؤكداً أن استمراره فى الحكم هدية لمصر: «كل اللى إحنا بنعمله ده دليل على حبنا له، وكمان مع عودة الأمن والأمان للبلاد، والمشروعات الكتيرة الحيوية اللى بتخدم كل المحافظات».

«عبدالعليم»: معاه لاستكمال مسيرة التنمية

ومن محافظة دمياط، أيد «محمود عبدالعليم» ترشح الرئيس السيسى وأكد لـ«الوطن» أنه سيخرج فى مسيرات مع أهل قريته، وسيرفعون اللافتات لدعمه فى الانتخابات: «رسالتنا بنحب نوجهها للرئيس، إحنا معاه لاستكمال مسيرة التنمية، لازم اللى بدأه ما ينتهيش».

وأشار حسنى محمود، من محافظة الدقهلية، إلى الإنجازات العديدة التى طالت محافظات الوجه البحرى، بداية من مشروع حياة كريمة، واستهداف تغيير الكثير من القرى، إلى مبادرة 100 مليون صحة ودعم صحة المرأة وقوافل ستر وعافية، ومبادرة كتف فى كتف، حيث يقول: «الرئيس غيّر شكل محافظات ومدن كتير، لو شفت القرى دلوقتى وقبل كده هتلاقى اختلاف كبير، بقى فيه مراكز شباب وأندية، لو نزلنا أى قرية بنشوف مراكز شباب فيها كافة الخدمات وملاعب حديثة، لازم أنتخبه لأنه عمل لينا حاجات كتير، كل الدول اللى حوالينا فيها مشكلات عدا إحنا، أنا مع الرئيس بكل قلبى».

سعادة «سمية عودة»، عضو سابق فى المجلس القومى للمرأة، وإحدى المواطنات فى الدقهلية، كانت واضحة على وجهها بعد إعلان الرئيس ترشحه، وكان الاهتمام بالمرأة وذوى الهمم، أحد أبرز أسباب دعمه فى الانتخابات الرئاسية، وأيضاً إضافة إلى الإنجازات العديدة التى قام بها: «تغيّر وضع المرأة فى مصر، بداية من مشروع التمكين الاقتصادى والسياسى للمرأة، وحمايتها، واستشعرنا اهتمام الرئيس بالمرأة، حملات متواصلة وندوات، وبيستهدف المرأة المعيلة والمهمشة والأرملة، وكمان ذوى الهمم، إحنا بنشعر بطفرة كبيرة فى ثقافتنا مع الرئيس، دعمنا الكامل له، لأنه أول رئيس يهتم بالفئات المهمشة فى البلد».