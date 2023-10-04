منع الوشم والسجائر.. 5 قرارات من عميد «التربية الرياضية» بالإسكندرية

أصدر الدكتور محمد بلال، عميد كلية التربية الرياضية بنين جامعة الإسكندرية، 5 قرارات مهمة لجميع الطلاب يتم تطبيقها بدءا من الأسبوع الأول للدراسة، وذلك احتراما للتقاليد والقيم والأخلاقيات الجامعية بشكل عام ولشباب التربية الرياضية بشكل خاص.

ممنوعات وضوابط طلاب كلية التربية الرياضية بالإسكندرية

وأضاف بلال، لـ«الوطن»، أنه تم التأكيد على جميع الطلاب الالتزام بالتالي داخل الكلية:

- يمنع نهائيا التدخين داخل الكلية.

- التجول داخل الكلية يكون بالزي الرياضي كامل «بدلة التدريب»، والحذاء الرياضي.

- تغيير الملابس يتم داخل الملاعب، ويمنع نهائيا تغييرها في طرقات الكلية.

- لن يسمح بدخول طالب للكلية مرتديا البنطلونات المشقوقة نهائيا.

- وللمحافظة على الشكل العام للطالب يمنع نهائيا إطلاق اللحية أو الشعر أو رسم الوشم على الجسم.

عميد الكلية: مخالفة التعليمات تعرض الطالب للمساءلة القانونية

وأكد عميد التربية الرياضية بالإسكندرية، أن مخالفة تلك التعليمات تعرض الطالب للمساءلة القانونية.

ووجَّه رسالة للطلاب: «تذكر أنك طالب من رجال أبو قير وستكون قدوة في المستقبل، وكلية التربية الرياضية أبو قير يطلق عليها «مصنع الرجال»، مؤكدا أنه سيمنع الدخول من بوابة الكلية من يخالف ذلك.