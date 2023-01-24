الحزن يسيطر على طلبة «تربية رياضية» بالإسكندرية لوفاة زميلهم.. خسارة كبيرة

حالة من الحزن سيطرت على طلبة كلية التربية الرياضية بنين بالإسكندرية لوفاة زميلهم الطالب بالفرقة الثانية ويدعى عمر الشحات السيد، الأمر الذي ترك أثره في نفوس زملائه وأساتذته في الكلية، بجانب أسرته.

ونعى الدكتور محمد بلال، عميد كلية التربية الرياضية بنين بالإسكندرية، وفاة الشاب عمر الشحات، 20 عاما، والذي اعتاد على العمل منذ صغره وتحمل المسؤولية حتى فارق الحياة أمس.

عميد الكلية: الطالب كان متفوقا

وقال عميد كلية التربية الرياضية لـ«الوطن»، إنه لم يتم إبلاغ إدارة الكلية بسبب الوفاة، «ولكن أبلغنا بوفاته، ونقدم العزاء والمواساة لأسرته»، موضحا أن «عمر» كان أحد أبناء الكلية المتميزين، وأسرة الكلية من طلبة وأساتذة حزينة على الفراق الشاب

أصدقاء وأسرة عمر الشحات ينعونه

فيما قال يوسف شاهين، صديق عمر الشحات، لـ«الوطن»، إنه توفي في حادث سير معبرا عن مدى حزنه لفقدانه لصديق عمره، كما نشر أصدقاء «الشحات» عبر مواقع التواصل الاجتماعي كلمات مؤثرة تعبر عن مدى حبهم له ودعائهم له بالرحمة، مؤكدين أن خبر وفاة الطالب نزل عليهم مثل الصاعقة.

كما نشرت أسرة «عمر» وأهله وجيرانه صورا له أثناء ممارسة هوايته المفضلة وهي لعب الكرة، معبرين عن خسارتهم الكبيرة لصديقهم، وداعين له بالرحمة والمغفرة.