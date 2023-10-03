اتحاد شباب حزب المؤتمر: مسيرات تأييد السيسي «رسالة حب» من الشعب

قال إسلام تمراز، رئيس اتحاد شباب حزب المؤتمر، إن ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة جاء استجابة للواجب الوطني والنداء الشعبي من جموع المصريين.

استكمال مسيرة التنمية والبناء

وأكد في تصريحات صحفية أن ترشح الرئيس السيسي يستهدف استكمال مسيرة البناء والتنمية التي شهدتها مصر منذ توليه الرئاسة في 2014، إذ شهدت خلال الـ10 سنوات الماضية تحولا كبيرا في الاقتصاد من حيث تدشين المشروعات العملاقة، مثل العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة، أو مشروعات البنية التحتية في جميع القطاعات والإصلاحات التشريعية.

رسائل حب من الشعب

وأشار إلى أن انطلاق مسيرات التأييد في شوارع مصر كانت بمثابة رسائل حب من الشعب للقائد، ونعاهد الرئيس أن نظل أوفياء له من أجل العبور بمصر إلى الجمهورية الجديدة التي نحلم بها جميعا.

وأضاف أن ترشح الرئيس السيسي إشارة قوية إلى استمرار الإنجازات في كل المجالات، وبجميع المحافظات.

ولفت رئيس اتحاد شباب حزب المؤتمر إلى أن مؤتمر حكاية وطن كشف حجم الإنجازات التي شهدتها مصر بالإحصائيات والأرقام، إذ لخص إنجازات الدولة في الفترة من 2014 إلى 2023، والتي مرت بتحديات كبيرة كان من الصعب على أي دولة أخرى أن تسلك مسار التنمية في ظلها، لكنها الإرادة السياسية التي كانت بمثابة قوة دفع لتسطر الإنجازات التي نراها اليوم على أرض الواقع.