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حزب المؤتمر: نؤيد الرئيس السيسي لاستكمال ترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة

كتب:

أحمد الشرقاوي
11:55 ص | الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
حزب المؤتمر

حزب المؤتمر

أعرب حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب، عن خالص شكره وتقديره لاستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لنداء المصريين في محافظات مصر بالترشح لانتخابات الرئاسة القادمة.

تجديد العهد للرئيس

وجدد الحزب العهد للرئيس السيسي خلال الانتخابات الرئاسية الرئاسية، بالاستمرار تحت قيادته لاستكمال ترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة، وتثبيت أركانها لخلق وطن قوى عزيز نعتز ونفخر به جميعا.

وتابع: «وإذ يثمن الحزب كلمات الرئيس بإثراء الحياة الحزبية والتعددية، يتعهد بأن يعمل على اداء دوره المنوط به دعما لاستكمال بناء الوطن تحت قيادتكم الرشيدة، وفي تناغم وتعاون مع كل القوى السياسية والحزبية المتفقة مع حزبنا في دعم وتأييد الرئيس، من خلال دعم تنظيمي وشعبي لكل كوادر الحزب، إثراءا للعملية الانتخابية وتحقيق أكبر مشاركة شعبيه ليخرج هذا الاستحقاق السياسي في أفضل صوره التي تليق بمصر ورئيسها وشعبها».

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