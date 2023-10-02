حزب المؤتمر: إعلان الرئيس السيسي الترشح للانتخابات إشارة لاستمرار الإنجازات

أشاد المستشار أحمد حلمي الشريف، نائب رئيس حزب المؤتمر، بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد الشريف، في تصريحات صحفية له، أن هذا القرار بمثابة إشارة قوية لاستمرار الإنجازات في كل المجالات؛ وبجميع المحافظات على مستوى الجمهورية واستكمال مسيرة التنمية والبناء، التي انطلقت في البلاد منذ توليه مهام الحكم، عقب ثورة 30 يونيو المجيدة.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الرئيس السيسي هو القائد القادر، والزعيم الأقوى لقيادة البلاد نحو مستقبل أكثر تقدمًا واستقرارا وتحقيق انجازات اكبر مما تم خلال السنوات الماضية.

مواجهة التحديات

وتابع الشريف، أن الرئيس السيسي استطاع مواجهة كل التحديات، وكان أهمها مواجهة الإرهاب الذي كان بمثابة أحد أهم المشكلات التي تعوق مسيرة الإصلاح والتنمية الاقصادية والاجتماعية.

كما أشاد نائب رئيس حزب المؤتمر بإعلان الرئيس السيسي تولي المستشار محمود فوزي، رئاسة حملته الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024، وممثله القانوني بها.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته بمؤتمر «حكاية وطن» الذى اختتم فعالياته اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.