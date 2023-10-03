ضبط 37 شيكارة دقيق مدعم و5 أطنان سكر بحملة تموينية في دسوق

شنّت مباحث التموين بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ، حملة مكبرة تمكنت خلالها من ضبط 37 شيكارة دقيق مدعم و5 أطنان سكر بحملة تموينية بدسوق.

ضبط 37 شيكارة دقيق مدعم

وأسفرت الحملة، عن ضبط 37 شيكارة دقيق بلدي مدعم، وزن الشيكارة الواحدة 50 كجم، وتحرر المحضر رقم 13618 لسنة 2023 جنح مركز دسوق، وضبط 68 كيلو سكر دون فواتير، وتحرر المحضر 13619، و13620سنة 2023، كما حررت الحملة محضر إدارة نشاط دون ترخيص، لصاحب محل بقالة.

ضبط 5 أطنان سكر بأحد مصانع الحلويات

كما تمكنت الحملة من تحرير محضر بيع سكر بأزيد من التسعيرة، كما تمكنت الحملة من ضبط 5 أطنان سكر بأحد مصانع الحلويات، وتحرر المحضر رقم 13055 جنح مركز دسوق.

تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد شدّد في وقت سابق، على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والقرى والأحياء ومديريات التموين والتجارة الداخلية، والصحة، والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية، والتصدي لجميع أنواع المخالفات، وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.