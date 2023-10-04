ختام فعاليات المهرجان الرياضي للأسر الطلابية بجامعة كفر الشيخ

شهدت جامعة كفر الشيخ، ختام فعاليات المهرجان الرياضي الثالث للأسر الطلابية للجامعات المصرية الذي استمرت فعالياته من 1 أكتوبر حتى 3 أكتوبر 2023، والذي يُقام تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة.

ختام المهرجان الرياضي للأسر الطلابية للعام الثالث

وفي هذا الإطار، استقبل الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلبة المشاركين من مختلف الجامعات المصرية.

وبدأت فعاليات المهرجان بطابور العرض من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة المشاركة في المهرجان الرياضي الثالث للأسر الطلابية، ثم عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وسط الأغاني الوطنية التي أضفت على الحفل أجواءً من البهجة والسعادة.

غرس قيم المنافسة الشريفة بين طلاب الجامعات

وأكد عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أنّ المهرجان ثمرة التعاون بين الجامعة ووزارة الشباب والرياضة ممثلة في «الإدارة المركزية للتنمية الرياضية» ويهدف إلى تنمية مهارات الطلاب وخصوصًا في المجال الرياضي الذي يُساهم بشكل إيجابي في تكوين شخصية الطالب وتأهيله بدنيًا ونفسيًا.

وأضاف دسوقي، أنّ التنظيم والمشاركة بمثل هذه المهرجانات تُساعد على غرس قيم المنافسة الشريفة وتحقيق التواصل والاندماج بين طلاب الجامعات، مشيرًا إلى حرص إدارة الجامعة على تقديم سُبل الدعم للطلاب لممارسة جميع الأنشطة الطلابية، ما يُساهم في دعم قدرات الطلاب.

وأوضح «دسوقي»، أنّ المهرجان الرياضي الثاني للأسر الطلابية للجامعات المصرية مناسبة قومية يلتقي فيها المتميزون من شباب مصر بالجامعات المصرية للتنافس الشريف في النشاط الرياضي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أنّ المهرجان يشمل أنشطة ومسابقات «خماسي كرة القدم، وتنس الطاولة، وكرة السرعة، والألعاب الترويحية المفتوحة»، وسيتم تقديم جوائز عينية ودروع وشهادات تقدير للفائزين والمشاركين.

نشر الوعي الرياضي داخل المجتمع الطلابي

من جانبه، قدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عبر الفيديو كونفرانس التحية إلى الحضور، مشيرًا إلى أهمية الدور الكبير والمهم لممارسة الرياضة في صقل مهارات الطلاب البدنية والنفسية، وتكوين شخصياتهم المتكاملة، فضلًا عن اكتشاف المواهب الرياضية وإخراج الطاقات الإبداعية ونشر الوعي الرياضي داخل المجتمع الطلابي، واستعادة دور ومكانة الجامعات على الساحة الرياضية محليًا وإقليميًا ودوليًا، وتوسيع مشاركة الجامعات في إمداد كافة الألعاب الرياضية الوطنية بالأبطال والموهوبين.

وأوضح «صبحي»، أنّ المهرجان الرياضي الثاني للأسر الطلابية إحدى ثمار التعاون بين وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، لنشر الوعي الرياضي داخل الجامعات المصرية، منوهًا أنّ المهرجان مناسبة قومية يلتقي فيها المتميزون من شباب مصر بالجامعات المصرية للتعارف أولًا ثم التنافس الشريف في النشاط الرياضي، مشيدًا بحسن التنظيم لإدارة جامعة كفر الشيخ.

الاهتمام بالأنشطة الرياضية

وقالت الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، إنّ جامعة كفر الشيخ لم تدخر جهدًا في رعاية الرياضة والرياضيين تحقيقًا لدورها الرائد والمتميز ومواكبة لاهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالرياضة في الجامعات والمعاهد التابعة لها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة الاهتمام بالأنشطة الرياضية، مشيدةً بإدارة الجامعة في حسن تنظيم المهرجان.

وثمّن الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون التعليم والطلاب، جهود اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ودعمه للجامعة، موجهًا الشكر والتقدير لمسئولي رعاية الشباب بالجامعة على جهودهم المضنية لظهور المهرجان في أبهى صورة، لافتًا أنّ الأنشطة الطلابية تُمثل محورًا هامًا لبناء الشخصية المتكاملة لخريجي الجامعة، وحجر أساس نجاح الاستثمار البشري لتلبية متطلبات التنمية في مصر.