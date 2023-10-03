تكريم 100 طفل من حفظة القرآن الكريم بقرية «شرشابة» بالغربية

نظمت إحدى دور تحفيظ القرآن الكريم بقرية «شرشابة» التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، مساء اليوم، احتفالية كبرى لتكريم 100 طفل وطفلة من حفظة القرآن الكريم، طافت الشوارع الرئيسية للقرية.

وبدأت الاحتفالية باستقبال الأطفال المشاركين في الحفل، حيث قام الأهالي بعمل ممر شرفي لهم، تعبيرًا عن فخرهم واعتزازهم بهم، حيث ارتدى الأطفال وشاحا أصفر، وارتداء البدل للذكور والفساتين للإناث.

حفل سنوي يبدأ بمسيرة حاشدة دعمًا للأطفال

من جانبه، قال الشيخ ياسر حبيب أحد المنظمين للاحتفالية، أن الحفل يتم تنظيمه كل عام، بعمل مسيرة حاشدة من أهالي القرية يتوسطها الأطفال الحافظين لكتاب الله، كنوع من التكريم لهم، ورفع الروح المعنوية لديهم.

وأضاف لـ«الوطن»، أن حفظ القرآن الكريم هو شرف عظيم، وأن الله تعالى يرفع درجات حفظة كتابه العزيز.

وأضاف حبيب، أن أعمار الأطفال تراوحت ما بين 6 سنوات، حتى 13 سنة، وفقرات الحفل تضمنت كلمة هنأ فيها الأطفال المشاركين، ثم توزيع الجوائز عليهم، بحضور النائب الدكتور محمود عبدالله أبو حسين عوض مجلس الشيوخ، وتسليمهم شهادات التقدير، وجوائز عينية، مثل درع وساعات يد.

تشجيع الأطفال على حفظ القرآن الكريم

وأكدت دعاء المداح، أحد المنظمين لـ«الوطن»، أن الأطفال المشاركين في الحفل أعربوا عن سعادتهم بهذا التكريم، مؤكدين أنهم سيواصلون العمل لمزيد من التمكن والتطور في إتقان ما حفظوه من القرآن الكريم.

وقالت مؤمنة عبدالحليم إحدى المنظمات، إن حفظ الأطفال للقرآن الكريم هو أمنية كل أم وأب، وأن الأمهات كانت سعيدة للغاية بمشاركة أبنائها في هذه الاحتفالية، مختتمة أن حفظ القرآن الكريم هو تربية صالحة للأبناء، وأنها تحرص على أن يكون أبناؤها أيضا من حفظة كتاب الله تعالى.