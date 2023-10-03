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تحرير 17 محضر إشغالات في طهطا خلال حملات إزالة المخالفات

كتب:

شيماء دراز
11:08 م | الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
حملة إزالة إشغالات في سوهاج

حملة إزالة إشغالات في سوهاج

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج حملة لرفع الإشغالات والمخالفات بمجلس قروي بنجا بمركز طهطا، والقرى التابعة لها، في إطار توجيهات  اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بضرورة المتابعة المستمرة ورفع الإشغالات والمخالفات بالشوارع، سواء بمدينة طهطا أو المجالس القروية التابعة لها، حيث تم تحرير 17 محضر مخالفات.

حملات رفع الإشغالات مستمرة بـ«طهطا»

من جانبه، قال عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، إن الحملة تمت بإشراف وائل أبو عليو، رئيس قرية «بنجا» وعلي بخيت سكرتير القرية ومسؤولي الإشغالات، مؤكدًا أن حملات إزالة الإشغالات مستمرة ولن تتوقف على مدار العام.

وأضاف عوض أن الوحدة مستمرة في المتابعة طوال 24 ساعة، حيث تعمل كل أجهزة الوحدة على المتابعة المستمرة والعمل على رفع الإشغالات والمخالفات في كل مكان سواء بمدينة طهطا أو المجالس القروية التابعة لها فيما يجرى تحرير محاضر للمخالفين.

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