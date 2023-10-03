«الغرف التجارية»: مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع تخفف عن كاهل المواطن

قال متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مبادرة الحكومة مع الصناع والتجار في حضور البنك المركزي سيكون لها أثر طيب في ضبط الأسعار وتراجعها بشكل كبير.

خفض السلع الغذائية

وأضاف بشاي في حديثه لـ«الوطن» أن مبادرة الحكومة لخفض السلع الغذائية وغيرها من السلع الاستراتيجية سكتون مفيدة للمواطنين لأن الأسعار ستنخفض في عدد كبير من السلع مثلما حدث في مبادارات كلنا واحد وأهلا رمضان وغيرها من المبادرات التي تصب في صالح المواطن.

قرارات الحكومة تخدم المصلحة العامة

وتابع أن قرار الحكومة بالإفراج عن سلع كانت محتجزة لدى الجمارك بقيمة 54 مليار جنيه منذ شهر سبتمبر الماضي يكون له بالغ الأثر في تخفيض السلع، ويستمر تنفيذ القرار حتى يناير المقبل، وبالتالي فأن هذه القرارات مهمة وتخدم المصلحة العامة.

ولفت إلى أن ما قامت به الحكومة من إجراءات ساهم في انخفاض عدد كبير من السلع الغذائية وغيرها لأن الإفراج عن مواد خام خاصة بالسلع المصنعة محلية يؤثر في الصالح العام، وأن السلع ستنخفض بشكل كبير لكن مع وجود الرقابة وغيرها من الإجراءات المهمة حتى يلتزم الجميع بالبيع بالأسعار المقررة مع هامش ربح قليل وهناك من يتغاضى من التجار عن هامش الربح بحس وطني ومساهمة منه تجاه بلده.

مبادرة الحكومة لخفض السلع

وكان مجلس الوزراء، أعلن اليوم، بشرى سارة لجميع المواطنين بشأن الأسعار، إذ عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع عدد من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي والجهات الحكومية ذات الصلة وبحضور رئيس اتحاد الغرف التجارية، وذلك لدفع الجهود لخفض أسعار السلع الأساسية في الأسواق للتخفيف عن كاهل المواطن.