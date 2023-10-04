تفاصيل خفض 180 محلا تجاريا في مطروح أسعار السلع الغذائية

بدأت الغرفة التجارية في محافظة مطروح في إتخاذ العديد من الإجراءات بشأن خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية، بالتعاون مع التجار في المحلات التجارية المختلفة، لمواجهة جشع التجار ومحاربة الغلاء خلال الأيام المقبلة وسط رقابة ومتابعة من الغرفة.

إجراءات خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية في مطروح

وقال مختار جبريل الصنقري رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح، في تصريح خاص، لـ«الوطن»، إن هناك إجراءات جارٍ اتخاذها والتحضير لها من الآن بهدف انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية في مطروح، وقمنا حالياً بحضر المحلات التجارية الفعالة مع المواطنين في جميع مراكز ومدن المحافظة الثمانية الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم بالإضافة إلى سيوة، وبلغ عددها 180 محلا تجاريا، وسيتم توفير السلع الغذائية الأساسية بها بالتعاون مع الإتحاد العام للغرف التجارية، بأسعار أرخص من الأسواق، مع تحديد الأسعار في المحلات، للسيطرة على الأسعار وإعلانها أمام المواطنين لتقديم خدمات السلع الغذائية المخفضة، من أجود الأنواع، وهو الدور الرئيسي الذي تقوم به الغرفة التجارية بتوفير السلع للمواطنين علي مستوي محافظة مطروح.

إجتماع تنسيقي بشأن خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية

وأضاف الصنقري، أن هناك اجتماعا تنسيقيا لهيئة مكتب الاتحاد العام للغرف التجارية بمشاركة جميع الغرف على مستوى الجمهورية ومنها مطروح، يوم الخميس المقبل، بشأن مبادرة توفير وخفض أسعار السلع الأساسية الغذائية، وسيتم انطلاق التنفيذ من خلال توصيات الاجتماع، والبدء في الإجراءات على أرض الواقع في المحلات التجارية بنطاق المحافظة.