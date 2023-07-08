شعبة المواد الغذائية: انخفاض ملحوظ في أسعار البيض اليوم

قال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، إن هناك تراجعا ملحوظا في أسعار البيض اليوم، في المزارع، وهو ما سينعكس على السوق المحلية والمواطنين.

أسعار البيض اليوم السبت

وأضاف «المنوفي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن البيض الأبيض والأحمر انخفض 4 جنيهات في سعر المزرعة والجملة، بينما استقرت أسعار البيض البلدي.

وسجل سعر البيض الأحمر اليوم، 115 جنيها للطبق في المزرعة، بانخفاض 4 جنيهات، بينما سجل طبق البيض الأبيض 110 جنيهات، واستقر البلدي عند 118 جنيها في المزرعو.

وأوضح أن تراجع سعر الجملة سيقابله تراجعا في سعر القطاعي للمواطنين، خلال الفترة المقبلة.