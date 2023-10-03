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«الداخلية»: ضبط 7 مطابع بالقاهرة لتقليد الكتب الدراسية

كتب:

محمد بركات
10:51 م | الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
قوات أمنية.. أرشيفية

قوات أمنية.. أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 7 مطابع بالقاهرة لتقليد وطباعة كتب ومناهج دراسية لمراحل تعليمية مختلفة بدون ترخيص.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بوزارة الداخلية، قيام القائمين على إدارة 7 مطابع بدون ترخيص، بدائرة قسمي شرطة عين شمس والسلام أول بالقاهرة، بتقليد وطباعة كتب ومناهج دراسية لمراحل تعليمية مختلفة، بقصد تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على المطابع المشار إليها.. وبحوزتهم كميات كبيرة من الكتب الدراسية لمراحل تعليمية مختلفة، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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